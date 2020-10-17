Четверть россиян оказались недовольны своим материальным положением

https://static.news.ru/photo/56569ade-11ea-11eb-a9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) измерил социальное самочувствие россиян по итогам сентября 2020 года.

60% респондентов оценили материальное положение своей семьи как среднее. Чуть меньше четверти (24%) опрошенных недовольны своим достатком, с августа этот показатель сократился на два процентных пункта. 15% россиян оценивают своё материальное состояние как хорошее.

46% респондентов сообщили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут, ещё 30% отметили, что довольны жизнью лишь отчасти. О полной неудовлетворённости заявили 23% участников исследования. Индекс удовлетворённости жизнью составил 53 пункта.

Индекс социального оптимизма остаётся неизменным уже третий месяц подряд, оставаясь на уровне минус 61 пункт после падения до минус 81 весной. 60% считают, что страну ожидает экономический кризис. 15% при этом думают, что самый негативный период государство переживает в настоящее время, а 16% — что этот период уже прошёл.

Эмпирической базой для расчёта индексов, лежащих в основе исследования, служат данные ежемесячных опросов, проводимых ВЦИОМом по репрезентативной общероссийской выборке (с учётом квот по полу, возрасту, образованию и территориальному районированию Госкомстата) в 45 регионах России в 146 населённых пунктах. Опрос о социальном самочувствии проходил 22 сентября.

Ранее исследование потребительских предпочтений россиян показало, что граждане страны стали покупать больше шампанского и игристых вин, писал NEWS.ru.