Чеченцы предложили свою помощь в поимке орского маньяка

https://static.news.ru/photo/fe8b2c4e-83f3-11eb-b2d1-96000091f725_660.jpg Валерий Андреев Фото: moscow.sledcom.ru

Председатель Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев предложил помощь в поимке опасного преступника Валерия Андреева, на счету которого может быть более 100 жертв. Он также известен как «орский маньяк». Ранее появилась информация, что Андреев может скрываться в Москве.

По словам Тапаева, их организация готова выделить добровольцев из числа чеченской молодёжи для поимки маньяка.

Конечно, у нас достаточно большое количество молодёжи активной, спортивной. Если будет такая необходимость и правоохранительным органам потребуется какая-то помощь и поддержка именно с точки зрения количества людей, которые будут искать, конечно, мы поможем. Мы живём в этом городе, в Москве, но в любых других городах, где можно оказать помощь правоохранительным органам, мы её, конечно же, окажем, — цитирует Тапаева издание «Говорит Москва».

Подозреваемый Валерий Андреев работал дальнобойщиком и жил с семьёй в Орске. У него есть жена и двое сыновей. Раньше он никогда не появлялся в поле зрения полиции, не попадался ни на каких правонарушениях. А знакомые мужчины характеризуют его только положительно. По версии следствия, он убивал и насиловал женщин с 2006 по 2013 год. Преступник похищал девушек на трассах Оренбургской области, увозил в безлюдные места, насиловал и убивал.

Выйти на преступника помогли свидетельства очевидцев. Они видели, как одна из жертв маньяка садилась в машину Андреева. Летом 2012 года дальнобойщика допросили, но задерживать не стали. После чего он скрылся.

Андреев входит в десятку самых разыскиваемых в России преступников. В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин ориентировка на него появилась в соцсетях Интерпола, писал NEWS.ru.