«Часто заказывают начальников»: в России растет популярность «спецназ-шоу» Россияне приглашают ряженых «силовиков» на дни рождения, свадьбы и корпоративы

Фото: Shutterstock

Новый вид развлечений набирает популярность в России. На вечеринки, дни рождения, свадебные церемонии россияне всё чаще начали заказывать «спецназ-шоу». Выглядит всё вполне убедительно: в помещение врываются люди в полной экипировке, с оружием наперевес, за ними — следователь с папкой в руках. Всё по законам жанра — крики, заломленные за спину руки, наручники... Такие «милитаристские» праздники, конечно, на любителя. Но от любителей, как утверждают организаторы подобных мероприятий, порой нет отбоя.

«Лицом в пол»

Елена, сотрудница одной из подмосковных коммерческих фирм, рассказала, что не так давно решили необычно поздравить шефа с днем рождения.

Думали-думали, перебирали варианты, а затем натолкнулись на такое предложение о "спецназ-шоу«​. Весь коллектив буквально загорелся этой идеей. Сказано — сделано. Договорились, и рано утром в день рождения начальника у нас в офисе началось настоящее «маски-шоу», — рассказала NEWS.ru Елена.

По ее словам, в рабочий кабинет руководителя ворвались люди в форме, положили его лицом в пол, потом предъявили ордер на обыск и зачитали, в совершении каких конкретно преступлений он подозревается:

Всё выглядело очень реалистично, наш шеф держался бодро, хотя, конечно, был уверен, что за ним пришли. Он потом даже не мог до конца поверить, что происходящее — всего лишь розыгрыш.

Фото: Компания «Спецназ шоу»

Руководитель фирмы «Спецназ Шоу» Сергей Оперов был в числе первых, кто начал организовывать в стране подобные розыгрыши. Сначала, говорит он, устраивали подобные постановки «на дружеской основе», после чего это переросло в коммерцию.

Раньше было много «свадебных сценариев» — задержания жениха, невесты. В последнее время часто заказывают начальников: например, в дни рождения организуют «облавы» на офисы. Другой распространенный повод — мальчишники в саунах, — рассказал NEWS.ru Оперов.

Он признаётся, что речь идет о работе на грани, чтобы люди остались довольны и не получили психологическую травму. По словам Оперова, под каждую историю пишется индивидуальный сценарий с учетом пожеланий заказчика:

Но отказывать приходится буквально двум из трех клиентов: многие предлагают такие сюжеты, которые, как мы знаем уже по опыту, с большой долей вероятности обречены на конфликт или полный провал. Например, вы и сами можете догадаться, чего ждать от шоу в сауне, где сидит куча парней и бухает.

Он рассказал, что однажды девушка не оценила такое «военизированное» предложение руки и сердца, она в порыве даже вернула кольцо своему избраннику.

Девушка реально была в шоке. Ей сказали, что это розыгрыш, но она никак не могла поверить, — говорит собеседник NEWS.ru.

Между тем «спецназ-шоу» становится всё более популярным в регионах, хотя на этот рынок зачастую приходят полные дилетанты.

«Маски-шоу» по прейскуранту

Организаторы подобных мероприятий говорят, что чаще всего роль бойцов исполняют либо бывшие сотрудники силовых органов, либо те, кто как минимум служил в рядах Вооруженных сил РФ. Это считается важным условием — обычных актеров, не знающих специфики такой службы, легко вычислить, потому и выглядят они не очень убедительно.

Сейчас таких «конкурентов» стало полно — по две-три фирмы в каждом регионе. Чаще всего речь идет о всяких страйкболистах. Но это не очень реалистично всё выглядит, скажем так, дилетантов сразу видно, — объясняет Сергей Оперов.

Фото: Компания «Спецназ шоу»

Роман, организатор «спецназ-шоу» в Москве и Подмосковье, рассказал NEWS.ru, что участники подобных представлений должны выглядеть максимально убедительно:

У наших ребят экипировка визуально ничем не отличается от настоящей. Сценарии тоже всегда пишутся реалистично: то есть если мы заходим в офис, то все переговоры ведет следователь, а не бойцы. Понимаете, обычные бойцы не должны разговаривать, максимум — выкрикивать отдельные фразы, например «Работает полиция!». У нас всё, как в лучших боевиках: слёзы, сопли и хеппи-энд.

Одна из последних историй — «силовики» пришли на работу к девушке, разыскивая ее жениха по подозрению в совершения преступления. Парень как раз в этот момент был на работе у своей возлюбленной. Она попыталась его не выдать, но безуспешно. В итоге задержали обоих на глазах у изумленного коллектива: вывели из здания, посадили в фургон и повезли.

Мы стараемся не затягивать, — говорит Роман. — Везли ребят в машине буквально 5–7 минут, сказали, что едем на следственный эксперимент. Привезли в очень романтичное место, там с парня сняли наручники, и он сделал предложение своей невесте. Эмоций, конечно, было море.

«Спецназ-шоу» — не самое дешевое удовольствие. По данным, которые приводит Роман, работа одного бойца обходится примерно в 10 тысяч рублей, в большинстве сценариев работают не менее трех человек. Часто приходится задействовать и фургон. В итоге средняя стоимость «спецоперации» составляет не менее 40 тысяч рублей.

Сергей Оперов, в свою очередь, указывает, что провести подобное мероприятие можно за 25 тысяч рублей. Бывали случаи, когда «маски-шоу» обходились в 130–150 тысяч рублей.

Фото: Компания «Спецназ шоу»

Александр, еще один организатор подобных шоу, говорит, что их клиентами зачастую являются «ребята, которые хотят адреналина». Его коллеги по цеху добавляют: среди заказчиков немало бывших или действующих сотрудников силовых органов. Как правило, им по душе подобные развлечения.

Мы всегда прописываем сценарии таким образом, чтобы не было особой «жести». Обычно, конечно, люди позитивно реагируют, но бывают ситуации, когда кто-то нетрезвый пытается выяснить отношения. В таких случаях мы можем слегка применить физическую силу, но это всё оговаривается заранее в договоре, — объясняет Александр.

Впрочем, иногда истинные правоохранители оказываются не в восторге от ряженых «коллег». Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали псевдоспецназ. Актеры в форме силовиков проводили розыгрыши. Сообщалось, что претензии были связаны с использованием формы сотрудников правоохранительных органов — на ней были опознавательные знаки и шевроны стражей порядка.