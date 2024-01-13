Церковный суд лишил сана протоиерея, не прочитавшего молитву о Святой Руси Церковный суд лишил сана протоиерея Уминского

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Протоиерей Алексей Уминский

Церковный суд принял решение об извержении из священного сана протоиерея Алексея Уминского, сообщается на сайте суда. Священнослужитель ранее отказался читать молитву о Святой Руси во время литургии. Сам он не посетил ни одного заседания церковного суда, поэтому вердикт был вынесен без него.

3 января 2024 года состоялось заседание Церковного суда г. Москвы по делу протоиерея Алексия Уминского. На заседании в соответствии с п. 3 ст. 45 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви признано, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана, — говорится в сообщении.

Суд посчитал, что протоиерей нарушил священническую присягу, что является клятвопреступлением. Решение было направлено на подпись патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Информацию о вынесении вердикта подтвердил заместитель председателя Епархиального суда.

Ранее сообщалось, что Уминского отстранили от служения и сняли с настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах. По словам журналиста Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), это произошло после того, как священнослужитель дал ему интервью.