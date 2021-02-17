Цены на электронику и бытовую технику в России взлетят на 20%

https://static.news.ru/photo/8ef8b09e-7166-11eb-b6bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непродовольственные товары в России могут значительно подорожать в ближайшем будущем. Больше всего увеличится стоимость на бытовую технику и электронику — примерно на 20%, предупредили продавцы.

Соответствующий документ был направлен Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минпромторг. Причиной столь резкого удорожания товаров стала стоимость логистики, как морской, так и железнодорожной, выросшая в январе на 600% по сравнению с октябрём 2020-го.

Ритейлеры просят министерство учитывать этот фактор при анализе динамики цен, пишут «Известия».

Организация указала, что стоимость контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь 2021 года значительно повысилась, — сказано в материале.

Ещё в октябре поставка одного контейнера в порты Дальнего Востока из Шанхая стоила 2,7 тысячи долларов. В конце прошлого месяца она уже равнялась 13,3 тысячи.

Пока у розничных продавцов есть запасы на складах, но они тают, поэтому вскоре россиянам стоит ожидать постепенного роста цен.

Импортная бытовая техника и электроника может подорожать на 10–20% от текущего уровня. Стоимость других товаров будет увеличиваться не столь драматично: одежда, обувь, игрушки могут вырасти в цене на 5–7%, — цитирует газета старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анну Бодрову.

Накануне NEWS.ru писал, что производители мяса птицы и яиц запросили повышения отпускных цен на величину до 10%. Об этом торговые сети уведомили Минпромторг. Минсельхоз, в свою очередь, заявил, что работает с производителями, чтобы не допустить роста оптовых цен на птицу и яйца. В ведомстве сообщили, что эти категории не должны подорожать сильнее продовольственной инфляции.