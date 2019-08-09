https://static.news.ru/photo/2510e67a-bcda-11e9-8e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: cbr.ru

Банк России выпустил 12 августа в обращение памятные монеты с изображением персонажей мультфильма «Бременские музыканты».

Монеты выполнены в трёх вариантах: серебряная номиналом в 3 рубля и два вида 25-рублёвых из недрагоценных металлов с обычным и цветным изображением. Тираж монет составляет 3 тысячи, 450 тысяч и 50 тысяч штук соответственно.

Монеты входят в серию «Российская (советская) мультипликация», сообщается на сайте регулятора.

Ранее News.ru писал, что глава Минфина Великобритании Саджид Джавид предложил правительству выпустить партию монет достоинством в 50 пенсов, посвящённую выходу страны из состава ЕС. Предполагается, что в оборот они будут введены до 31 октября.