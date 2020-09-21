Бывший адвокат Пашаев опроверг свою причастность к хищению квартиры

https://static.news.ru/photo/9b2b36d4-fc31-11ea-8ab8-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат Эльман Пашаев отреагировал на проверку, которую поручил провести в отношении него глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Следственный комитет изучит сообщения о возможной причастности недавно лишённого профессионального статуса юриста к хищению квартиры в Москве у семьи Кирсановых. В разговоре с ТАСС Пашаев заявил , что все его действия в ситуации, о которой идёт речь, были в рамках закона и ни к каким противоправным действиям он не причастен.

Эта семья получила деньги, о чем у меня есть подтверждение. Мы все в этой квартире, которая тогда не была приватизирована, были прописаны. Я заплатил деньги, и они выписались, — заявил экс-адвокат.

Пашаев отметил, что проверку СК РФ воспринимает спокойно.

После процесса по делу актёра Михаила Ефремова стало известно о претензиях, которые выдвигает к Пашаеву семья Кирсановых. Юриста обвиняют в том, что он завладел семейной недвижимостью незаконными методами, писал NEWS.ru. В 1997 году Елена Кирсанова, страдающая заболеванием, которое связано с расстройством личности, прописала Пашаева у себя в квартире. В то время он снимал у женщины комнату. Как сообщают родственники женщины, адвокат якобы спаивал Кирсанову вместо оплаты аренды. В 2005 году Пашаев, предположительно, приватизировал квартиру и оставил женщину без жилья.

18 сентября Адвокатская палата Республики Северная Осетия — Алания лишила Пашаева профессионального статуса.