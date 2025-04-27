Бюджетный способ освежить кухню — эффект как с Pinterest

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Иногда достаточно одной маленькой детали, чтобы кухня заиграла по-новому. Необязательно делать ремонт или тратить кучу денег — есть простое и стильное решение, которое легко реализовать за вечер.

Освежите кухню с помощью самоклеящейся пленки. Ею можно обклеить фасады шкафов, фартук, столешницу или даже холодильник. Выбирайте под дерево, мрамор, плитку или яркие принты — ассортимент огромный.

Перед поклейкой просто обезжирьте поверхность, аккуратно приклейте пленку и разгладьте, убрав пузыри. Эффект будет как от нового гарнитура, а затраты минимальные.

Плюс — легко заменить, когда захочется перемен. Такой способ подойдёт как для съёмной квартиры, так и для обновления старой мебели без ремонта.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.