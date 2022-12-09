Бут заявил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Российский предприниматель Виктор Бут, которого 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил в интервью RT, что не сталкивался в тюрьме в США с русофобией. Он добавил, что его сокамерники испытывали к РФ симпатию.

Я не встречался с русофобией ни со стороны персонала, [ни со стороны сокамерников], в основном почти все мои соседи-заключенные были настроены с симпатией к России, — сказал Бут.

8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке. Ордер на его арест выдал местный суд по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую в Вашингтоне относят к числу террористических организаций. Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн.