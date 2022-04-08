«Буквально в хижинах»: российские туристы застряли в Доминикане

Российские туристы не могут вернуться из Доминиканы второй месяц, рассказала блогер Яна Муратова телеканалу «360». Она с семьёй отправится домой самостоятельно с пересадками в Мадриде и Стамбуле, на эти билеты ушло полмиллиона рублей. В пути ей, мужу, годовалому ребёнку и няне предстоит провести 25 часов.

Многие ребята, которые остались здесь, находятся в очень плачевном состоянии. Они остались без жилья, их просто приютили местные жители буквально в хижинах. Ситуация очень острая. Да, сейчас уже многие отсюда вылетели. Кто-то выбирается своими способами, так же покупает стыковочные рейсы, — сообщила Муратова.

Она добавила, что консул предлагал вернуться домой через вылет из Венесуэлы, но это дополнительные траты и перелёт, к тому же небезопасный.

Другая туристка, Анастасия, застрявшая на острове с двухлетней дочерью, не знает, как вернуться домой. Консул предложил ей занять 300 тысяч рублей у родственников и купить билет обратно самой, но таких денег у семьи нет.

Ранее Яна Муратова рассказывала, что в Доминикане очень много русских туристов, которые не могут выбраться. Их карты российских банков заблокированы, деньги не снять. Почти последние деньги, по её словам, ушли на лечение ребёнка, заболевшего чем-то вроде ротавируса.