23 апреля 2026 в 08:16

Больше, чем просто бутерброд: готовлю один такой сэндвич — и полдня хожу сытый

Когда нужно быстро собрать сытный и аккуратный перекус с собой, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Никакой термообработки, минимум усилий — и готовый сэндвич, который сохранит форму и вкус в дороге.

Что понадобится

Деревенский или тостовый хлеб — 4 ломтика, ветчина — 60–80 г, салями — 60–80 г, сыр (чеддер или другой твердый сорт) — 4–5 ломтиков, салат романо — 2–3 листа, сливочное масло — 40–50 г, зернистая горчица — 1–2 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сливочное масло комнатной температуры смешиваю с зернистой горчицей до однородного состояния. Полученной смесью смазываю одну сторону каждого ломтика хлеба.

Салат романо промываю, обсушиваю, удаляю жесткую белую часть. Зеленую часть листьев нарезаю поперек на фрагменты по размеру хлеба.

На два подготовленных ломтика хлеба (масляной стороной внутрь) последовательно выкладываю ломтики ветчины, салями, сыра, перекладывая их листьями салата. Накрываю оставшимися ломтиками хлеба масляной стороной вниз, слегка прижимаю.

Сэндвич готов к подаче. Для транспортировки его рекомендуется плотно завернуть в пергаментную бумагу или фольгу — это сохранит форму и свежесть в течение 4–5 часов без охлаждения.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
