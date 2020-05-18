Больше 90% россиян высказались за вакцинацию от COVID-19

Подавляющее большинство россиян считают необходимым провести всеобщую вакцинацию от коронавирусной инфекции, как только появится препарат с доказанной эффективностью. За это высказались 91% граждан, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Из числа эти людей 70% полагают, что иммунизация должна быть добровольной. Однако остальные — а это 21% — считают, что прививать россиян следует на обязательной основе.
59% респондентов заверили, что при появлении вакцины сделали бы прививку себе либо членам семьи.
Вместе с тем 6% опрошенных граждан высказали уверенность, что вакцинацию населения в стране проводить не следует, ещё 3% затруднились ответить.
В опросе
Ранее, как писал NEWS.ru, микробиолог Виктор Зуев рассказал, кого в первую очередь будут вакцинировать в России от COVID-19.
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