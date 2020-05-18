Больше 90% россиян высказались за вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/dd9138b0-99a9-11ea-ae41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавляющее большинство россиян считают необходимым провести всеобщую вакцинацию от коронавирусной инфекции, как только появится препарат с доказанной эффективностью. За это высказались 91% граждан, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из числа эти людей 70% полагают, что иммунизация должна быть добровольной. Однако остальные — а это 21% — считают, что прививать россиян следует на обязательной основе.

59% респондентов заверили, что при появлении вакцины сделали бы прививку себе либо членам семьи.

Вместе с тем 6% опрошенных граждан высказали уверенность, что вакцинацию населения в стране проводить не следует, ещё 3% затруднились ответить.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Они отвечали на вопросы по телефону, номера были выбраны случайным методом. Погрешность, по данным ВЦИОМа, не превышает 2,5%.

Ранее, как писал NEWS.ru, микробиолог Виктор Зуев рассказал, кого в первую очередь будут вакцинировать в России от COVID-19.