Больше 50 заражений британским штаммом COVID-19 выявили в России

https://static.news.ru/photo/5e068f7e-8b1a-11eb-b02e-96000091f725_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look press

Медики выявили на территории России больше 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса, сообщил генеральный директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

На сегодня [в стране] уже выявлено более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма и более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углублённого изучения, — сказал он в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Учёный отметил, что научный центр исследует новые штаммы вируса. Изучаются его устойчивость на различных поверхностях, а также способности к передаче между живыми организмами.

А для оценки возможного ускользания вируса от постинфекционного и поствакцинального иммунитета изучаем способность сывороток вакцинированных и переболевших нейтрализовать, то есть убивать живой вирус, — сказал он.

Максютов отметил, что британскую мутацию COVID-19 успешно нейтрализует как сыворотка переболевших коронавирусом, так и сыворотка вакцинированных российскими «Спутником V» и «Эпиваккороной».

16 февраля центр «Вектор» подтвердил, что российские препараты «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» защищают от британского штамма коронавирусной инфекции.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года. Более пристальное внимание на него обратили в декабре, когда он стал доминирующим в Англии. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него выше на 30%.

В ВОЗ предупредили, что британский штамм коронавируса обнаружен уже в 94 странах мира, за последнее время его зарегистрировали на территории ещё восьми государств. В 47 из них фиксировались случаи передачи этого штамма между местными жителями, а не просто выявлялись у приезжих, писал NEWS.ru.