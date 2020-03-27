https://static.news.ru/photo/83013114-6fd0-11ea-98a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/ Russian Look/Global Look Press

Пандемия коронавируса подкосила рынок благотворительности в РФ: тяжелобольные дети не могут выехать на лечение за границу. Фонды фиксируют резкое падение сборов.

Закрытие границ привело к тому, что нуждающиеся в дорогом лечении дети не могут выехать к врачам. Страны ЕС прекратили выдачу виз. Чтобы попасть на лечение, необходимо иметь приглашение от клиники, пишет «Коммерсант».

Но клиники отказываются высылать приглашения. И даже если родители с детьми каким-то чудесным образом вырвутся за границу, на лечение они всё равно не попадут.

Так, в Барселоне попали в период карантина в клинике семьи с детьми. Принимать их не стали, им пришлось вернуться домой. В Лондоне сейчас находятся четверо детей. Им повезло: больница успела их принять накануне карантина.

Сборы резко упали на фоне пандемии: так, «Русфонд» в первую неделю марта собрал 21 млн рублей, во вторую — 19 млн рублей, в третью — 16 млн рублей, пишут «Известия». По итогам марта будет собрано порядка 80 млн рублей, в то время как в марте прошлого года было собрано 112 млн рублей.

Фонд «Подари жизнь» фиксирует резкое падение посещаемости сайта на три тысячи пользователей. Резко упали и банковские, и СМС-пожертвования. В этом году организация соберёт на 80 млн рублей меньше, чем рассчитывала.