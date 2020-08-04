Более половины россиян после пандемии планируют совершать покупки онлайн

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Более половины россиян после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса планируют продолжить приобретать товары повседневного спроса онлайн.

После снятия большинства ограничений объём продаж в e-commerce не сократился до «докризисного уровня», поэтому онлайн-канал в долгосрочной перспективе будет увеличивать свою долю, — говорится в результатах исследования сервиса «Яндекс.Взгляд».

Отмечается, что от 56% до 75% опрошенных (в зависимости от категории) не планировали сокращать долю онлайн-покупок даже после снятия ограничений.

56% респондентов планируют покупать продукты питания чаще, чем на изоляции, или на том же уровне, 75% — косметику и товары личной гигиены, около 73% — товары для животных в онлайн-каналах.

Частота покупок онлайн в таких категориях, как «Продукты питания», «Бытовая химия и уход за домом», «Косметика и личная гигиена» и «Товары для животных» за время самоизоляции выросла с 34% до 64%, отмечают аналитики.

От 3% до 6% впервые сделали онлайн-покупки во время самоизоляции. 53% назвали главным преимуществом онлайн-заказа возможность делать покупки в любое время и в любом месте.

Как ранее писал NEWS.ru, смещение покупательской активности в онлайн привело к тому, что россияне стали меньше покупать недорогие товары, которые в супермаркетах обычно разложены возле касс. Это шоколадные батончики, жевательная резинка и прочее.