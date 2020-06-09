Более 11 тысяч пациентов с COVID-19 вылечились в РФ за сутки

В России за минувшие 24 часа успешно прошли лечение от коронавируса и выписались из больниц 11 709 человек.
Общее число выздоровевших достигло 242 397. При этом за сутки в стране выявили 8595 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в РФ коронавирус был диагностирован у 485 253 человек.
За минувшие сутки в России скончался 171 пациент с COVID-19, общее число жертв достигло 6142. Данные об этом
Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне должны продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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