Более 11 тысяч пациентов с COVID-19 вылечились в РФ за сутки

https://static.news.ru/photo/99deee7c-aa26-11ea-a662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие 24 часа успешно прошли лечение от коронавируса и выписались из больниц 11 709 человек.

Общее число выздоровевших достигло 242 397. При этом за сутки в стране выявили 8595 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в РФ коронавирус был диагностирован у 485 253 человек.

За минувшие сутки в России скончался 171 пациент с COVID-19, общее число жертв достигло 6142. Данные об этом появились на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне должны продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).