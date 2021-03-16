Более миллиона школьных мест создадут в РФ до 2025 года в рамках нацпроекта

https://static.news.ru/photo/348be6f4-865f-11eb-bd2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках реализации нацпроекта до 2025 года в России появится более миллиона школьных мест. Об этом в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В целом к 2025 году в рамках нацпроекта запланировано создание в общей сложности более 1 млн школьных мест, — цитирует ТАСС Голикову.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские образовательные учреждения, несмотря на развитие электронных сервисов в пандемию коронавируса, не будут полностью переходить на дистанционное обучение. По словам градоначальника, во время распространения коронавируса качество образования не снизилось, такого результата удалось достичь во многом благодаря Московской электронной школе.

Как сообщал NEWS.ru, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости ликвидировать дистанционное образование в российских школах. По мнению депутата, подобное образование лишает страну будущего.