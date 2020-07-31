Более 254 тыс. человек находятся под наблюдением медиков из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c75471ca-d3bf-11ea-9392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России под наблюдением врачей в связи с подозрением на заражение коронавирусом находятся 254,3 тысячи человек.

На сегодняшний день в стране провели более 28,4 млн тестов на COVID-19. За последние сутки сделано 316 тыс. таких исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

С начала пандемии в России зафиксировано 839,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции. За это время выздоровели более 638,4 тыс. пациентов, умерли 13,9 тыс.

Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. В тройку лидеров входят США, где количество заболевших превышает 4,4 млн человек, Бразилия (более 2,4 млн) и Индия (около 1,5 млн).

Всего COVID-19 выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших составляет более 17,4 млн человек. Жертвами инфекции стали больше 678,1 тыс. человек, выздоровели — более 10,9 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса. Он отметил, что обычная пандемия длится от полутора до двух лет. Однако в случае с COVID-19 есть несколько непредсказуемых моментов, из-за которых сложно говорить о риске второй волны. В частности, специалист обратил внимание на «странную географию» вируса: в ряде стран он распространялся сначала только в отдельных регионах и охватывал всю территорию только спустя какое-то время.