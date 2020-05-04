Более 200 тысяч человек поддержали онлайн-акцию «Георгиевская ленточка»

https://static.news.ru/photo/f176154a-8df0-11ea-bfa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участниками онлайн-акции «Георгиевская ленточка» стали более 200 человек, сообщили в пресс-службе движения «Волонтёры победы».

В пресс-службе отметили, что акция проходит в «новом усовершенствованном формате» в связи с пандемией коронавируса.

«Волонтёры Победы» совместно с партнёрами предложили гражданам принять участие в мероприятии онлайн, выложив фото с ленточкой в социальных сетях с хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома, — говорится в сообщении.

Участники движения отметили, что в этом году получить ленточку можно в магазинах, заправках и аптеках. Также ленты вручают ветеранам во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

В пресс-службе добавили, что к акции присоединились и иностранцы из 35 государств, среди которых — жители США, Великобритании, Германии, Латвии и Ливана, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в США дали старт акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Самолёт с ленточкой длиной 30 метров и шириной почти 3 метра три часа кружил над городом Чикаго и озером Мичиган.