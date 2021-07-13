Новосибирскую школу наказали за массовый провал на экзамене

В Новосибирске чиновники лишили аккредитации школу после массового провала девятиклассниками экзамена по математике, сообщает «КП-Новосибирск».
Скандал
В большей степени это вина не самих детей, а именно школы. Математику преподавали как попало, педагогов не хватало. Уровень подготовки и дал такой плачевный результат, — считает мама одного из школьников.
Департамент образования после массового провала наказал школу и приостановил её аккредитацию. Самим ученикам в ведомстве пошли навстречу и пообещали организовать дополнительные курсы и консультации летом, чтобы ребята смогли устранить пробелы в знаниях.
Ранее сообщалось, что число выпускников с максимальным результатом по ЕГЭ возросло втрое. Так, по 400 баллов получили две выпускницы московских школ. До этого максимальный результат был только у школьницы из Ростова-на-Дону.