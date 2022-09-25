Бойцу ММА Минееву пришла повестка в военкомат

Фото: mineevvladimir/vk.com

Владимир Минеев

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Владимиру Минееву пришла повестка в военный комиссариат, передает «Матч ТВ». Спортсмен сообщил, что на днях с этой повесткой отправится в военкомат, а «там как решит Родина». Он добавил, что укрываться от призыва не собирается.

Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. <...> Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт, — рассказал боец в интервью телеканалу.

Минеев пояснил, что повестка ему пришла по прописке — в Москву, хотя сам он проживает в Ульяновске, где он вырос и откуда отправился на службу в армию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее обратился к уклоняющимся от мобилизации, назвав их трусами, предателями и «людьми второго сорта». По словам чиновника, таким людям нет оправдания, они требуют от государства соблюдения своих прав, но не собираются его поддержать.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам смс-сообщения, предлагая «уладить вопрос» с армией. Обман строится на неких гарантиях профессиональной юридической помощи или якобы имеющихся связей с военкоматами. Если жертва купилась на это сообщение, ей назначают сумму, а после скрываются с деньгами.