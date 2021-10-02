Bloomberg: арест главы Group-IB связан с планами вывести бизнес за рубеж

Причиной ареста основателя компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова могло стать его стремление вывести бизнес за пределы РФ, сообщает Bloomberg. По словам источников издания, такие действия вызвали подозрение в том, что он стал слишком независимым. При этом отмечается, что Сачков тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.

Ранее предприниматель заявил, что Group-IB планирует выйти на иностранную биржу. Это бы позволило компания впервые заработать половину своей выручки за пределами бывшего СССР. При этом известно, что штаб-квартира Group-IB уже находится в Сингапуре.

В то же время отмечается , что Сачков тесно сотрудничал с ФСБ, что является обязательным требованием для компаний, занимающихся кибербезопасностью в России.

Издание напоминает и о возможном конфликте Сачкова с киберпреступником Максимом Якубцом. Власти США объявили о награде в $5 млн за информацию, которая поможет его аресту. Россиянина обвиняют в том, что возглавляемая им хакерская группировка Evil Corp. похитила более $100 млн. Её также подозревают в связях с российскими спецслужбами. По данным Bloomberg, в середине 2020 года на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с руководителями ИТ-отрасли Сачков заявил, что российские власти должны арестовать Якубца, если они хотят, чтобы сектор кибербезопасности развивался. Сам Якубец, несмотря на то что его объявили в розыск, открыто живёт в Москве. Несколько лет назад он был замечен на улицах города на люксовом спорткаре Lamborghini.

Напомним, 29 сентября в офисе компании Group-IB прошли обыски, гендиректора и основателя Илью Сачкова арестовали до 27 ноября по статье о госизмене. Вину, как и факт сотрудничества с иностранной разведкой, Сачков не признаёт.

Арест основателя и главы компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова. Сачкова допросили по данному делу как свидетеля, сообщил источник в правоохранительных органах. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.