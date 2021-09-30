ТАСС: главу Group-IB допросили по делу экс-сотрудников ФСБ

Арест основателя и главы компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова. Сачкова допросили по данному делу как свидетеля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело самого Сачкова может быть связано с делом Докучаева и Михайлова. Известно, что Сачков ранее был допрошен по делу бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля, — сказал собеседник агентства.

В 2019 году Московский окружной военный суд приговорил экс-офицера ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима, его коллегу Сергея Михайлова — к 22 годам, ещё двух фигурантов — предпринимателя Георгия Фомченкова и бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова — к 7 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Докучаев и Фомченков заключили сделку со следствием. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.

29 сентября в офисе компании Group-IB прошли обыски, гендиректора и основателя Илью Сачкова арестовали до 27 ноября по статье о госизмене. Вину, как и факт сотрудничества с иностранной разведкой, Сачков не признаёт.

Group-IB занимается кибербезопасностью и разрабатывает решения для предотвращения кибератак, сотрудничает с ФСБ, Интерполом, Европолом и ОБСЕ. Сачков входит в состав экспертных комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.