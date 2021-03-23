Бизнесмен Пригожин создал Фонд борьбы с репрессиями

https://static.news.ru/photo/d7aa74aa-8ba9-11eb-a6f0-96000091f725_660.jpg Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Бизнесмен Евгений Пригожин стал основателем организации, которая будет заниматься вопросами прав человека и помощи активистам. Об этом сообщила пресс-служба его компании «Конкорд».

Сегодня Евгений Викторович Пригожин основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями». Цели и задачи организации — борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов, — говорится в сообщении на странице пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте».

Документы фонда переданы для регистрации. Пока организация работает в режиме инициативной группы.

Ранее NEWS.ru писал, что Пригожин обратился в СКР из-за объявленного за него ФБР США вознаграждения. Он заявил, что его хотят похитить американские граждане в составе организованной преступной группы.

В заявлении бизнесмен отметил, что не совершал преступлений на территории какого-либо государства, в том числе США, Вашингтон преследует его по политическим мотивам. По его словам, объявление в розыск и обещание награды за похищение согласовано руководством ФБР с президентом США Джо Байденом.