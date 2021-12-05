Биолог объяснила быстрое создание вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавируса были созданы в короткие сроки, поскольку они разрабатывались на уже имеющихся платформах для аналогичных препаратов против других инфекционных заболеваний. Векторные вакцины, такие как «Спутник V», основаны на аденовирусе человека 26-го серотипа, над которым работают с конца прошлого века, заявила в беседе с URA.RU профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

Каждый раз, когда вы делаете вакцину под новый патоген, вы не начинаете с нуля. У вас уже есть разработанное шасси, которое использовалось для другого, то есть в каких-то экспериментах они уже были на животных, и вы просто это разворачиваете в промышленном масштабе, естественно, после того как переставили антиген от того патогена, от которого вы хотите защититься, — сообщила Баранова.

По словам Барановой, было создано множество препаратов, но в серию они не пошли, потому что для защиты от лихорадки Эбола «такая бешеная защита не особо нужна». Что касается абсолютно новых матричных вакцин, таких как Pfizer и Moderna, то, по мнению биолога, принцип их действия был описан в литературе.

Это новый принцип вакцин, но это не значит, что он никогда не был описан в литературе. Он был описан в литературе, модельные исследования были сделаны, — объяснила эксперт.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что изобретение вакцины от COVID-19, которая будет действовать пять — десять лет, зависит от штаммов вируса, с которыми человечеству предстоит столкнуться. По его мнению, последние штаммы смертоносной инфекции «ушли» от атаки антител, синтезированных клетками памяти.