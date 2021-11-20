Гинцбург рассказал о сроках изобретения «долгосрочной» вакцины от COVID-19

Изобретение вакцины от COVID-19, которая будет действовать пять — десять лет, зависит от штаммов вируса, с которыми человечеству предстоит столкнуться, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, последние штаммы смертоносной инфекции «ушли» от атаки антител, синтезированных клетками памяти, сообщает РИА Новости.

Понимаете, всё очень зависит от того, с каким штаммом коронавируса мы боремся. Срок действия «Спутника V» против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года, а гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются, по всей видимости, очень долго. Но штамм изменился так, что он ушёл из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить, — объяснил учёный.

Он уточнил, что сроки создания вакцины, которая бы действовала до десяти лет, зависят от того, что «новенького подкинет» эволюция коронавируса.

Ранее стало известно, что подход некоторых россиян, направленный на то, чтобы переждать вакцинацию и не прививаться от коронавируса, является глупым. Об этом заявил Александр Гинцбург. Такие люди постоянно подвергают себя заражению при любом контакте с внешним миром, отметил он.