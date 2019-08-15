https://static.news.ru/photo/cd7dfcea-bf40-11e9-946a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета (СФУ) Александр Савченко объяснил, почему медведи приходят к населённым пунктам. По его словам, поведение хищников не связано с дымом и огнём от пожаров.

Эксперт пояснил, что животные появляются в человеческих поселениях прежде всего по вине самих жителей. В большинстве случаев люди просто прикармливают косолапых.

Савченко напомнил, что медведь — опасный и непредсказуемый хищник. Численность его на территории России составляет 27 тысяч особей, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что мужчина погиб от лап медведя на берегу Охотского моря у посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края. Тело обнаружили местные жители.