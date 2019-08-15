Заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета (СФУ) Александр Савченко объяснил, почему медведи приходят к населённым пунктам. По его словам, поведение хищников не связано с дымом и огнём от пожаров.
Эксперт пояснил, что животные появляются в человеческих поселениях прежде всего по вине самих жителей. В большинстве случаев люди просто прикармливают косолапых.
Савченко напомнил, что медведь — опасный и непредсказуемый хищник. Численность его на территории России составляет 27 тысяч особей, сообщает
Ранее News.ru писал, что мужчина погиб от лап медведя на берегу Охотского моря у посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края. Тело обнаружили местные жители.