Билеты в Турцию подешевели для россиян

Стоимость авиабилетов в Турцию из России за последнюю неделю упала на 6%. Билеты подешевели до 22,1 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales.

В сервисе напомнили, что средний чек на билеты в Турцию с 22 по 26 июня составлял 23,4 тысячи рублей. Отмечается, что речь идёт о данных на одного пассажира, совершавшего поездку туда-обратно. За минувшую неделю средняя стоимость снизилась до 22,1 тысячи рублей.

Авиасообщение с Турцией открыто с 22 июня. Россияне продолжают активно скупать туры на заграничные курорты с учётом непогоды на отечественных и открытия границ с такими странами, как Турция. Напомним, что там сейчас начинается высокий сезон и горящих туров становится всё меньше.

Ранее сообщалось, что чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле, заявили в АТОР. 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полётов на курорты Египта. В предыдущей версии документа допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет.