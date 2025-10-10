Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:48

Базовый гардероб, который выглядит дорого: эти правила работают на ваш образ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Создание дорогого образа с использованием базовых вещей требует внимания к деталям и правильного подхода. Простые предметы гардероба могут выглядеть стильно и статусно при грамотном сочетании. Ключевыми факторами становятся качество материалов, посадка и акцентные элементы.

Важным правилом является выбор вещей идеального размера, которые не должны быть слишком тесными или свободными. Монохромные комплекты в сдержанной цветовой гамме создают ощущение продуманности и лаконичности. Качественные материалы, такие как хлопок, кашемир и натуральная кожа, сразу поднимают уровень образа. Акцент на одном статусном аксессуаре, например, часах или сумке, фокусирует внимание. Чистота и ухоженный вид обуви и одежды являются обязательным условием стильного образа. Правильно подобранное нижнее белье, которое не создает лишних линий под одеждой. Минималистичная бижутерия из качественных металлов добавляет образу завершенности.

Соблюдение дресс-кода и уместности образа для конкретной ситуации демонстрирует хороший вкус. Уверенность в себе и осанка являются неотъемлемой частью восприятия всего образа в целом.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
