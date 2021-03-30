«Барин в шапке бобровой»: сосед по посёлку рассказал о мытищинском стрелке

https://static.news.ru/photo/ebf8939a-9191-11eb-bf4d-96000091f725_660.jpg Владимир Барданов с дочерью Фото: Соцсети

Один из жителей посёлка Новые Вешки описал своего соседа, 61-летнего Владимира Барданова, который 30 марта в течение почти десяти часов оказывал спецназу вооружённое сопротивление, забаррикадировавшись в своём доме.

Здесь люди живут очень замкнуто. В лучшем случае здороваются, когда друг друга видят, да и то не всегда. Об этом человеке мы ничего не знаем. Мы очень удивлены. Здесь есть чаты местные, там прислали его фото. Он как барин, в какой-то шапке бобровой, — рассказал житель посёлка журналистам Life.

Мужчина добавил, что из-за происходящего в коттеджном посёлке он целый день не может попасть вместе с детьми домой, так как силовики перекрыли все близлежащие подъезды.

Как сообщал NEWS.ru, силовики утром 30 марта пришли к Барданову в дом на улице Прибрежной в КП Новые Вешки, расположенном в городском округе Мытищи, для проведения обыска по делу о хранении оружия. Мужчина открыл по ним стрельбу из окна, следом он кинул две гранаты, одна из которых взорвалась.

Штурм дома, где забаррикадировался Барданов, продолжался несколько часов. Подъезды к коттеджу и близлежащие улицы посёлка были перекрыты силовиками, жители посёлка на протяжении нескольких часов не могли попасть домой. Около 21:00 мск после обстрела из гранатомёта в доме Барданова начался пожар, на предложение сдаться он ответил отказом.

Известно, что на стрелка зарегистрировано шесть единиц оружия — пять нарезных и одно травматическое. У него есть несколько судимостей: первое дело в отношении него было возбуждено в 1976 году из-за кражи часов, в 2001 году он был объявлен в федеральный розыск в рамках расследования дела о мошенничестве, писал NEWS.ru.