24 января 2026 в 13:15

Бадан — звезда тенистого сада: как добавить ярких красок без лишних хлопот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ищете неприхотливое растение, которое будет радовать глаз круглый год? Обратите внимание на бадан — этот многолетник станет настоящим украшением тенистого участка. Он не требует сложного ухода, при этом выглядит эффектно в любой сезон: весной радует пышными соцветиями, летом — глянцевой листвой, а осенью преображается в багряные тона.

Бадан относится к теневыносливым вечнозеленым культурам. Его толстые розово‑пурпурные цветоносы несут восхитительные соцветия из ярких колокольчиков — в одном соцветии может быть до 120 цветков. Сроки цветения зависят от сорта, но обычно это конец апреля — начало июня. Вырастить бадан несложно: можно посеять семена поверхностно перед зимой, присыпав их песком, а в начале марта перенести емкости в помещение с температурой 18−19 градусов. Подросшие всходы рассаживают по отдельным горшкам. Впрочем, можно сразу приобрести готовые растения. Бадан идеально подойдет тем, кто хочет добавить красок в сад, не тратя много времени на уход за растениями.

Ранее сообщалось, что многие садоводы мечтают о щедром урожае пучковых огурцов, обещающих грозди из 6–8 плодов. Однако на практике красивые картинки на упаковках часто не совпадают с реальностью. Разочарование приходит из‑за неочевидных нюансов выращивания — от температурных перепадов до подделок семян. Давайте разберемся, как избежать типичных ошибок и все‑таки получить заветные пучки.

