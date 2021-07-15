Автоэксперт осудил идею МВД отменить техосмотр для мотоциклов и легковушек

Нельзя полностью отказаться от технического осмотра. Об этом Lenta.ru заявил юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков, комментируя идею МВД отменить обязательный ТО для легковых автомобилей и мотоциклов.

По мнению автоэксперта, взамен упразднённому техосмотру необходимо усилить контроль ГИБДД.

Совсем убрать ТО, я думаю, не совсем правильно. Да, последнее время контроля как такового нет. Раньше за этим следила ГИБДД. Нужен контроль. Хотя бы иногда проводить профилактические мероприятия по тем машинам, которые принадлежат физлицам, — сказал Юрков.

Он пояснил, что на дорогах нередко встречается такой транспорт, что непонятно едет машина или трактор. Поэтому контроль за техническим состоянием должен быть, чтобы авто было не разукомплектовано или, наоборот, не стояло на нём какое-то дополнительное оборудование, влияющее на безопасность.

Ранее МВД направило в кабмин предложение об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам. В ведомстве считают возможным проработать меры, которые будут стимулировать владельцев указанных транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра. Среди них могут быть снижение стоимости полиса ОСАГО или понижение ставки транспортного налога.