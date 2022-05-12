Автоэксперт дал советы по выбору надёжного подержанного автомобиля Автоэксперт Кадаков: при выборе подержанного автомобиля стоит купить популярную модель

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Чтобы оценить надёжность подержанного автомобиля, машина должна быть «проверенной временем» и находиться на рынке не первый год, заявил автоэксперт Максим Кадаков. По его словам, оптимальным выбором всегда станет популярная модель, так как её потом можно будет легко продать, пишут «Народные Новости».

Когда вы берёте подержанную машину, следует выбирать популярную модель — её будет проще потом продать, найти какие-то запчасти. Эти авто более исследованы, их проще ремонтировать. Лучше покупать машины без технических наворотов. То есть желательно обойтись без турбомотора, с обычным гидроавтоматом, — уточнил Кадаков.

Он отметил, что одна и та же марка автомобиля может показывать себя с совершенно разных сторон в зависимости от выбора силовых агрегатов и коробки передач. По словам Кадакова, абсолютно «беспроблемных» машин не существует. Автоэксперт подчеркнул, что у каждого автомобиля что-нибудь «болит».

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что в России снизятся цены на европейские автомобили, как только Европа возобновит поставки в страну, поскольку стоимость продукции привязана к курсу доллара и евро. Вместе с этим он предположил, что из-за закрытых границ возобновления поставок в этом году ждать не стоит.