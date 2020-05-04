Авиакомпания «Якутия» запустила рейсы из Москвы в Калининград

Калининградский аэропорт Храброво сообщил о появлении новых рейсов из Москвы. Воздушная гавань начала обслуживать рейсы авиакомпании «Якутия».
Лайнеры начали летать с 3 мая из столичного аэропорта Внуково,
В настоящее время по этому направлению летают самолёты компаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и Utair.
Как писал NEWS.ru, работа городского общественного транспорта в «режиме выходного дня» или его полная отмена, прекращение международных авиаполётов и полная приостановка работы ведущих авиакомпаний, резкое сокращение движения поездов и пустые автобусы межрегиональных рейсов — именно такую ситуацию мы сейчас можем наблюдать в России на фоне распространения коронавируса. Пандемия последнего пройдёт, но точно отразится на работе транспорта в стране. Многие пассажиры рискуют остаться без привычных возможностей передвижения: сотни компаний уйдут с рынка, вырастут цены на поездку.
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