Авиакомпания «Якутия» запустила рейсы из Москвы в Калининград

https://static.news.ru/photo/62d1ace8-8e0c-11ea-838b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Авиакомпания Якутия/facebook.com

Калининградский аэропорт Храброво сообщил о появлении новых рейсов из Москвы. Воздушная гавань начала обслуживать рейсы авиакомпании «Якутия».

Лайнеры начали летать с 3 мая из столичного аэропорта Внуково, говорится на сайте транспортного хаба. Запланировано выполнение рейсов до 31 мая.

В настоящее время по этому направлению летают самолёты компаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и Utair.

Как писал NEWS.ru, работа городского общественного транспорта в «режиме выходного дня» или его полная отмена, прекращение международных авиаполётов и полная приостановка работы ведущих авиакомпаний, резкое сокращение движения поездов и пустые автобусы межрегиональных рейсов — именно такую ситуацию мы сейчас можем наблюдать в России на фоне распространения коронавируса. Пандемия последнего пройдёт, но точно отразится на работе транспорта в стране. Многие пассажиры рискуют остаться без привычных возможностей передвижения: сотни компаний уйдут с рынка, вырастут цены на поездку.