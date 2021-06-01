«Авиакомпании не верят»: эксперт оценил шансы открытия Турции раньше осени

https://static.news.ru/photo/b4017e5a-c2d5-11eb-a521-96000091f725_660.jpg Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Открытие полётов в Турцию осенью — наихудший, но возможный сценарий, заявил NEWS.ru основатель проекта OnlineTur Андрей Бородин. По его словам, некоторые авиакомпании не верят, что авиасообщение возобновят в течение лета.

Речь идёт о компаниях, выполняющих регулярные рейсы. Они отменили свои полётные программы, аннулировали билеты. Это ещё ни о чём не говорит, просто как один показателей, что авиакомпании не верят в открытие Турции раньше. Мы же надеемся на лучшее, но при этом мы тоже должны готовиться к худшему сценарию, — рассказал он.

Эксперт отметил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может каждый раз собираться и продлять действие ограничений вплоть до осени. При этом, когда происходит отмена рейсов, туристы, у которых был забронирован отпуск, оказываются в подвешенном состоянии. Они идут перебронировать и искать себе альтернативные варианты, а их очень мало, потому что лететь некуда и цены очень высокие.

Ранее сообщалось, что Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. При этом с 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Он заявил, что пока точно не известно, когда перелёты в страну снова станут возможными.