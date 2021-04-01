Авиабилеты по России подорожали на 120%

https://static.news.ru/photo/f8ec7468-695b-11ea-946b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Weller/dpa

В России авиабилеты на некоторых внутренних направлениях подорожали от 15% до 120% по сравнению с 2019 годом. Самым резким ростом отметились цены на билеты из столицы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары.

Как сообщили в агрегаторах для путешественников, с данными которых ознакомились «Известия», сравнивнение идёт именно с 2019 годом, так как в 2020 году существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса.

Билеты в Набережные Челны подорожали на 121%, в Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%, Ростов-на-Дону — на 36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что причиной растущей стоимости тарифов стали увеличившиеся затраты авиакомпаний, низкая рентабельность и накопленный убыток прошлого года.

По словам замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина, в пандемийный год компании пытались стимулировать продажи заниженными тарифами, но это должно было рано или поздно закончиться.

Также свою роль сыграло ослабление рубля, а обязательства по лизингу у перевозчиков всегда валютные. Заметно подорожал и керосин.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, индекс цен на авиационное топливо с 30 марта прошлого года увеличился на 50%, — отметил Гущин.

Также эксперты считают, что повышающийся спрос на билеты после долгого локдауна будет провоцировать излишне оптимистичный ответ авиакомпаний в виде увеличения предложения.

Ранее NEWS.ru писал, что рубль начал снижаться и заметно теряет к обеим основным мировым валютам. Так, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 25 марта.