Аварийный резервуар на норильской ТЭЦ снесли

https://static.news.ru/photo/cfc3d62c-db06-11ea-8205-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

Рабочие снесли до основания резервуар № 5 норильской ТЭЦ, который стал причиной разлива нефтепродуктов. Его разобрали на крупные фрагменты.

Металлоконструкции на земле разрезают на более мелкие фрагменты, а затем отправляют на утилизацию, говорится на сайте «Норникеля».

На данный момент с промышленной площадки ТЭЦ-3 вывезено свыше 200 тонн металлокаркаса. Всего же предстоит утилизировать около 450 тонн железных конструкций, — отмечается в заявлении компании.

Демонтаж ведётся круглосуточно сотрудниками ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт». Руководитель проектов НТЭК (входит в группу «Норильский никель») Дмитрий Бойченко рассказал, что демонтаж планируют завершить к 30 сентября, сейчас работы ведутся по графику.

В конце мая на принадлежащей компании «Норникель» ТЭЦ из-за разгерметизации резервуара произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В конце июня предприятие вновь оказалось в центре скандала. Корреспондент «Новой газеты» и представители Greenpeace обнаружили перекачку стоков в тундру. По данным издания, сливалась вода, заражённая тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами.

Очередное ЧП с загрязнением почв, связанное с ГМК «Норникель», произошло 12 июля. На этот раз на полуострове Таймыр в грунт попало около 44,5 тонны авиационного керосина при его перекачке из баржи. Авария случилась из-за разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», писал NEWS.ru.