https://static.news.ru/photo/30d495ec-c1f8-11e9-b0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lothar Spurzem/CC BY-SA 2.0 de/wikipedia.org

Ошибка сорвала в торговом доме RM Sotheby's аукцион на раритетный автомобиль Porsсhe, который должны были продать за $20 млн.

Произведённый в 1939 году Porsche 64 считался единственным сохранившимся автомобилем, которым управлял основатель компании Фердинанд Порше.

Аукциониста обвинили в мошенничестве после того, как он перепутал стартовую цену и заявил, что торги начнутся с $30 млн вместо $13 млн. После инцидента гости поспешили покинуть мероприятие, а сам аукцион вскоре завершили, сообщает Bloomberg .

Ранее News.ru писал, что автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший скончавшейся в 2011 году актрисе Элизабет Тейлор, собираются продать на торгах в Нью-Йорке. Машина была сделана на заказ, её приборная доска выполнена из карпатского вяза, а сам Rolls-Royce выкрашен под цвет глаз актрисы — зелёный.