АТОР сравнила стоимость отдыха в Сочи и Абхазии

https://static.news.ru/photo/1647a78a-d806-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Туроператоры после открытия границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, отмечают рост спроса на отдых на абхазских курортах, где цены ниже предлагаемых Сочи. При этом эксперты предполагают, что отельеры республики просто выжидают и смотрят, как будут развиваться события.

Как свидетельствуют данные турагентств, цены в гостиницах Абхазии на 20%, а то и на все 40% ниже, чем в Сочи. При этом для республики границы открылись очень во-время, как отмечают эксперты. Дело в том, что дешёвые предложения позволят удовлетворить большой спрос на пляжный отдых в то время, когда отмечается дефицит мест на краснодарских курортах, передают РБК.

Очень много туристов ждали открытия именно Абхазии, к тому же количество свободных вариантов размещения в Сочи стремительно сокращается, поэтому открытие продаж туров в Абхазию более чем актуально, — рассказали в «Мультитуре».

Все опрошенные туркомпании в один голос говорят о том, что спрос на отдых в Абхазии очень быстро восстанавливается, но расходятся в оценках насколько быстро местные отели нарастят высокую загрузку.

«Интурист» связывает уровень загрузки абхазских гостиниц от пропускной способности пограничного пункта в Сочи и отметили, что с первых дней открытия границ там образовалась многочасовая очередь.

По оценке сочинской таможни, в среднем ежедневно границу пересекают по 20 тыс. человек с обеих сторон, — сказано в сообщении АТОР.

Сочинские власти, отметили в ассоциации, в курсе ситуации с автомобильными пробками на таможенном посту «Адлер», и с возобновлением экскурсионной деятельности эта очередь только увеличивается.

Все опрошенные туркомпании в один голос говорят о том, что спрос на отдых в Абхазии очень быстро восстанавливается, но расходятся в оценках насколько быстро местные отели нарастят высокую загрузку.

«Интурист» связывает уровень загрузки абхазских гостиниц от пропускной способности пограничного пункта в Сочи и отметили, что с первых дней открытия границ там образовалась многочасовая очередь.

По оценке сочинской таможни, в среднем ежедневно границу пересекают по 20 тыс. человек с обеих сторон, — сказано в сообщении АТОР.

Сочинские власти, отметили в ассоциации, в курсе ситуации с автомобильными пробками на таможенном посту «Адлер», и с возобновлением экскурсионной деятельности эта очередь только увеличивается.

Туроператор «Дельфин» предполагает, что отельеры Абхазии сейчас «замерли в ожидании развития событий», поэтому и продают услуги по договорным ценам 2020-го, которые остались на уровне прошлого года. В туркомпании отметили, что движение в сторону повышения цен или, наоборот, в сторону СПО (специального предложения от туроператора), скорее всего, начнётся немного позже.

1 августа председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией. На этот шаг власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов. Перед этим из-за пандемии Абхазия до 4 августа продлила ограничения по пересечению границы с Россией. Однако они были сняты досрочно.

Как писал NEWS.ru, железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией, ранее приостановленное из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновится с 7 августа.