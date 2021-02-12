Арестованному за взятки экс-полковнику Захарченко вырезали паховую грыжу

https://static.news.ru/photo/b1e30f46-6de7-11eb-a867-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко удалили двустороннюю паховую грыжу. Хирургическая операция прошла в 2-м хирургическом отделении ГКБ № 20 им. А. К. Ерамишанцева.

Удалили грыжу. Со слов лечащего врача, всё прошло успешно, — отметил источник РИА Новости.

Захарченко был госпитализирован из СИЗО, куда его этапировали полгода назад из колонии, где он отбывает срок. В настоящее время Пресненский суд начал рассматривать его второе дело о взятках на 1,4 млрд рублей.

Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у полковника были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил уже лишённого звания Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей. Позже Мосгорсуд смягчил ему наказание до 12,5 года лишения свободы.

Как сообщал NEWS.ru, в начале августа прошлого года Дмитрий Захарченко был этапирован из мордовской колонии, где он отбывает наказание, в спецблок московского СИЗО «Матросская Тишина» для ознакомления с материалами нового уголовного дела.