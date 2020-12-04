Антитела в комплекте: россиянам предложили антиковидного Деда Мороза

https://static.news.ru/photo/fbce5aba-362a-11eb-9906-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Находчивые аниматоры по всей России, чтобы не лишиться новогодних заработков, сделали горожанам необычное предложение — «коронабезопасных» Деда Мороза и Снегурочку. К главным распорядителям праздника прилагаются справки о наличии антител.

Объявления с креативными слоганами стали появляться в Интернете. Их авторы отмечают, что «умные родители приглашают Дедушку не для галочки и не зовут абы кого».

Новогоднее настроение, Дедушка Мороз и Снегурочка с антителами, игры, песни, танцы, — предлагают авторы идеи.

При этом стоимость безопасных гостей не превышает стандартную. Артисты готовы развлечь как детвору, так и их родителей.

Сообщения о сказочных гостях с антителами поступают из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Набережных Челнов и других городов страны. Доподлинно неизвестно, кто первым придумал такой необычный ход, но он набирает стремительную популярность.

Вместе с тем россияне пока над предложением раздумывают: существенного увеличения заказов пока не отмечено. Некоторые опасаются, как бы им не предъявили фальшивую справку, ведь такие в России уже имеются.

Ранее, как писал NEWS.ru, в МВД начали проверку информации о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса через сайты в Интернете. В то же время Общероссийский народный фронт обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять ситуацию на контроль.