Как Масленица связана с православным постом — рассказывает фольклорист

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году с 11 по 17 марта будет отмечаться Масленица — неделя, которую отмечают православные, но которая имеет дохристианские корни. О том, как восточные славяне отмечали сезонный рубеж, какие смыслы содержит праздник и как он сочетается с православием, NEWS.ru рассказывает фольклорист, эксперт в области традиционной славянской культуры и антропологии религии, старший научный сотрудник РАНХиГС Надежда Рычкова.

Откуда взялось название Масленица

— Первое известное упоминание Масленицы — «Масленая неделя» — встречается в Повести временных лет, то есть в XII веке. Затем мы находим его в других летописях, и к XVI–XVII векам слово «масленица» и его варианты начинают употребляться более широко, в том числе в записях путешественников по Руси.

Какие еще названия есть у Масленицы

— В некоторых регионах Масленица называлась и Сырной неделей, и Молочной неделей, и Мясопустом, и Блинной неделей. Производных было довольно много. Все это говорит о том, что праздник связан с молочными продуктами, которые надо есть в эту неделю.

Это связано с тем, что перед Великим постом в эту неделю, которая у православных называется Сырной седмицей, не едят мясо, но употребляют сыр, масло, молочные продукты или что-то на их основе — и постепенно входят в пост. День накануне поста называется заговеньем (от «говеть» — поститься).

Как Масленица сочетается с христианством

— В 2000-е годы появилось большое количество интернет-публикаций, Сеть разделилась на две категории: одни считали Масленицу невероятно древним праздником, самым языческим в культуре. Другие связывали его с христианством. И там и там есть частица правды.

По некоторым обрядам Масленицы можно предположить, что праздник сохранил дохристианские представления. Возможно, они остались от Нового года, который до 1492 года праздновали 1 марта. Но в ней очевидно просматривается связь с православным постом, реакция на него. Можно вспомнить поговорку «Не все коту Масленица, будет и Великий пост», которая означает, что предстоит поститься. В масленичных песнях постоянно проговариваются связь с постом и пищевые ограничения, которые ждут людей в ближайшие семь недель.

Какие аналоги Масленицы есть в мире

— И в католических, и в православных странах также есть праздничный период, который предшествует посту. Тот самый карнавал, который проводится в Европе (и не только). Даже само слово «карнавал» в народе стало переводиться как «мясо, прощай». У славян-католиков этот праздник называется Мясопуст — тут уже мы можем буквально понять, что речь идет об отсутствии мяса в определенный период.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Масленичные гонки на рынке Лиденхолл, Лондон

Какие традиции, помимо блинов, связаны с Масленицей

— На Масленицу, помимо блинов, делали вареники и галушки, пекли хворост, пили масло.

У Масленицы несколько смыслов: и проводы зимы, и народная реакция на пост, и поддерживание социальных отношений. Например, у украинцев и жителей юга Европейской России (в Воронежской и Саратовской областях, на Кубани) есть ритуал, который называется «колодка». Когда парню или девушке, которые еще не женились или не вышли замуж, но считалось, что им уже пора вступать в брак, привязывали бревно к ноге (так называемую колодку), и они с ним ходили по селу. Чтобы снять бревно, им нужно было «откупиться» — пообещать найти невесту/жениха, дать гостинцы.

Идея этого ритуала сводится к тому, что в традиционном обществе все было взаимосвязано и считалось, что если в одной семье что-то нарушается, то это навлечет беду на все деревенское сообщество — неурожай, стихийные бедствия или что-то еще. Поэтому каждый год на праздник поддерживалось такое «равновесие».

В первые советские годы Масленицу не отмечали, считали ее религиозным праздником, но в послевоенные годы в СССР вернули, правда, оставили только один смысл — проводы русской зимы. Тогда сложилась известная нам сегодня традиция: на центральных площадях стали устанавливать фигуру «тетки Зимы», сжигать ее и печь блины, которые стали называть символом солнца. На самом деле это, конечно, поминальное блюдо. В некоторых регионах до сих пор рассказывают, что на Масленицу первый блин пекут для умерших — кладут на божницу (полочку с иконами) или съедают сами, вспоминая предков.

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