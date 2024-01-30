Что лучше сегодня — «стучать» или молчать? Культура доносов расцвела в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Буквально каждый день в лентах социальных сетей и в Telegram-каналах мы видим посты, полные возмущения: такой-то артист политически «неверно высказался» или «общественники подготовили жалобу в СК на музыканта за его слова». Общество в крайней степени наэлектризовано, и сейчас по исторической спирали мы вернулись к тому, что однажды в стране уже цвело буйным цветом — к культуре доносов.

История вопроса

У Сергея Донатовича Довлатова есть фраза, ставшая крылатой. «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона донocoв?»

Сталин упомянут не случайно — в 30-е годы прошлого века, которые принято считать самым пиком тоталитарного регулирования в стране, на основании доносов и докладов возбуждалось огромное количество уголовных дел.

Сравнивать то страшное время с сегодняшним — вегетарианским — по моему глубокому убеждению, просто кощунственно. Черные воронки не увозят сограждан и во дворах не расстреливают невиновных. Но одно осталось неизменным — желание донести, привлечь, покарать.

Причины

Во-первых, уровень социального напряжения в обществе сейчас очень высок. Сначала коронавирус подкосил психику россиян, следом за ним — СВО и непрекращающаяся информационная атака как со стороны внешних врагов, так порою и внутренних. В такие моменты люди ищут, как и куда выплеснуть напряжение.

И публичные деятели становятся идеальной мишенью. Цепочка размышлений примерно такая — ишь, всю жизнь жил как сыр в масле, а тут посмел сказать то и это. Мало что общество любит с большей силой, чем свержение вчерашних кумиров. В звезде шоу-бизнеса обыватель не видит человека, личности. Условный Киркоров кажется ему не более чем глянцевой картинкой, поэтому всяческое сострадание просто атрофируется. Как можно сопереживать и сочувствовать обложке журнала? Да никак. Это же не человек.

Второе — сведение личных счетов. Это было всегда, даже в упомянутые тридцатые. Из-за ощутимого раскола в обществе граждане получили эффективный инструмент борьбы с неугодными — ведь государство должно рассматривать любые заявления, касающиеся критики той же армии. А уж говорил фигурант что-то действительно противозаконное о вооруженных силах или нет — это еще надо разобраться.

И третье, важное — то, что в психологии называется «эффектом толпы». На стадионах во время спортивных матчей или на рок-концертах можно наблюдать, что происходит в такие моменты, — коллективное бессознательное ненадолго берет верх над личным, все участники действа испытывают эйфорию от единения. Явление достаточно хорошо изученное и описанное. Во время сетевой массовой травли работают эти же законы, в моменты составления гневных коллективных писем — тоже.

Словом, доносительство опять становится неотъемлемой частью социальной жизни. И тут возникает главный вопрос. А где грань между доносом и гражданской позицией?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Грань между доносом и гражданской позицией

Простой пример: допустим, автор этой колонки узнала, что за рулем в общественном транспорте сидит нетрезвый человек. Сообщить об этом правоохранителям — это донос?

Или что тогда донос?

Я убеждена: если речь идет о спасении чьей-то жизни и здоровья — «доносить» не просто можно, а нужно. Иначе ты становишься невольным соучастником правонарушения. Тот же водитель в примере выше может попасть в аварию, пострадают люди. Ты промолчал, когда мог предотвратить.

Но совсем иная ситуация — когда речь идет о кем-то сказанных в порыве словах. О неловких фразах. И даже об откровенной глупости.

Недавний пример — общественники «раскопали» неосторожные высказывания в адрес СВО солиста группы «Оргия праведников» Сергея Калугина, потребовав отмены концертов. И при этом совершенно не учли того факта, что сын музыканта в данный момент находится на передовой. Да, может, когда-то музыкант что-то и ляпнул неосторожно, но его позицию можно оценивать по фактам и действиям, а не по отдельным, когда-то сказанным фразам.

Подобрались к главному. Я уверена: каждый отдельный человек — больше чем один его поступок и уж точно больше чем отдельные его высказывания. Глупость может сказать любой, даже кто-то очень образованный и порядочный.

Лично для меня существует одно мерило, как отличить полезное от вредного, донос — от благотворной активности. Это фраза Александра Сергеевича Пушкина: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».

То есть, на мой взгляд, любые действия, которые направлены не на смягчение дискурса, а на обострение, не на успокоение, а на разжигание эмоций, — откровенное вредительство. И доносы за слова — в том числе.

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