И эти люди осуждают нас: в США казнили «гуманным» методом

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В США провели первую в мире казнь с помощью чистого азота. Был казнен 58-летний американец, совершивший заказное убийство женщины аж в 1988 году. Правосудие осуществилось, все довольны! Эксперты уверяют, что казнь с помощью азота безболезненна. Но так ли все хорошо?

Почему смертная казнь запрещена в Европе и России

История европейского права формировалась тысячелетиями. И всегда в той или иной мере вторила идеям гуманизма. И мировое право прошло действительно огромный путь от сводов законов Хаммурапи до дня сегодняшнего. Когда-то предложение не убивать раба, совершившего кражу, а всего лишь отрубать руку, казалось революционным.

Не одно столетие Европа шла к решению отменить смертную казнь. Об этом писали и говорили философы эпохи Возрождения, в России на подобных позициях стояли великие русские писатели. Так, например, последовательными противниками смертной казни были Толстой и Достоевский.

И дело даже не в том, что в любой системе правосудия возможны ошибки и существует риск казнить невиновного. Сама идея законного убийства человеком человека противоречит нормам христианской морали.

Достоевский, сам когда-то возводимый на эшафот, был уверен, что смертная казнь — самое жестокое наказание из возможных. Что нет большего мучения и ада, чем последние минуты жизни человека, знающего, что он сейчас умрет.

Собственно, с рассуждений о том, как такой человек цепляется взглядом «за каждую березку», начинается роман «Идиот».

Словом, философы, гуманисты, правоведы, адвокаты — европейское и российское правовое сообщество — давно пришли к консенсусу по этому вопросу: смертная казнь антигуманна, применять ее нельзя.

В России сейчас действует мораторий на смертную казнь.

США и двойные стандарты

И вот что удивительно. Америка, навязывая всему миру светлые идеалы демократии, как-то то ли забыла, то ли не знала ничего о базовых гуманистических представлениях. Как видим, сейчас в США применяется смертная казнь. И поражает, что не просто применяется, а применяется изощренно. Новость о казни при помощи азота разлетелась по социальным сетям и блогам. Граждане увлеченно, а можно даже сказать — со сладострастием обсуждают случившееся.

Работает старая как мир формула: «Хлеба и зрелищ». И очень страшно, что в зрелище превратилась смерть человека, пусть даже и преступника. И глядя на все это, автор отчетливо понимает: не приведи господь дожить до такой демократии!

А еще повторяет фразу из бородатого анекдота: и эти люди запрещают нам ковыряться в носу!

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