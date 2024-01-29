Собчак сделала Михалкова крайним на «голой» вечеринке

Фото: Анастасия Ивлеева, Никита Михалков

Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Никита Михалков

Ксения Анатольевна Собчак в своем Telegram-канале одарила россиян новостью — мол, «голую» вечеринку показал президенту не кто иной, как Никита Сергеевич Михалков. И гонения инициировал тоже, по ее мнению, он. Но так ли это на самом деле?

Михалков не согласен

Во-первых, Никита Сергеевич сам ответил Ксении Анатольевне на тревожащий всех вопрос: «В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни».

Но даже если оставить за кадром ответ режиссера, удивляют больше всего две вещи.

Первая — святая убежденность, что любой социальный процесс в нашей стране контролируется президентом лично. Мол, шепнул кто-то на ухо — и понеслось. Это очень известный народный восприятийный паттерн, описанный еще в классике: «Вот приедет барин — барин нас рассудит».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Собчак, как и многим обсуждающим, отчего-то не приходит в голову, что подобные народные реакции могут быть спонтанны. И что выставленные в интернет на всеобщее обозрение фото и без участия Путина могли спровоцировать гнев.

Обязательно нужен виноватый! И он был найден звездной элитой, уставшей извиняться. Тут вспоминается вторая крылатая фраза, уже народная: «Куришь, пьешь и неженат — это Путин виноват».

Вторая — элементарное непонимание, как устроена медийная среда. Даже если предположить, что президент лично давал какие-то указания и распоряжения, придется допустить, что давал он их не только многочисленным Telegram-каналам, но и сотням тысяч комментирующих.

Трудно отрицать, что народная реакция существовала и была вполне искренней. И проявилась она раньше, чем ситуацию осветили на федеральных каналах.

Масштабы личности

И еще один важный момент: озвучивая подобные обвинения в адрес Михалкова (а по сути Собчак обвинила режиссера в доносительстве), следовало бы, мне кажется, учитывать масштабы личности обсуждаемого.

Можно соглашаться с тем, что говорит в последние многие годы Никита Сергеевич. Можно не соглашаться (автор этой колонки чаще не соглашается). Но не понимать, что мы говорим о большом русском режиссере, по меньшей мере странно.

Есть такое правило — судить художника по лучшему из созданного им. И если поздние работы Никиты Сергеевича могут казаться спорными, то все, что он снимал до «Родни», безусловно, большое русское кино. «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Пять вечеров» — буквально каждая ранняя его картина вошла в историю не только отечественного, но и мирового кино.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Михалков

И очень сложно вообразить, как автор этих работ сидит и показывает пальцем на чьи-то обнаженные телеса. Да не кому-то, а президенту страны! Маловероятно, на мой взгляд. Просто масштабы личности и, соответственно, масштабы мышления совсем иные.

То, что кажется нормальным и допустимым Ксении Анатольевне, Никите Сергеевичу видится попросту неприличным. Это очевидно, даже глядя на его ответ.

Хотя бы исходя из написанного, подобные обвинения, на мой взгляд, выглядят по меньшей мере комично.

Но аудитория Собчак, поддержавшая ее, отчего-то о таких очевидных вещах даже не задумалась. Как там было у одной запрещенной организации? «Не рефлексируйте, распространяйте»...

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