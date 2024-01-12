Время пуританства или охота на ведьм: куда движется российская культура

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Социальные сети

Анастасия Ивлеева и Максим Моисеев

После «голой» вечеринки один за другим разгораются скандалы — то рэпера, надевшего носок не туда, куда следует, повторно привлекают за хулиганство, то в андеграундном питерском клубе был выкопан и вынут на свет солист неизвестной миру группы «Щенки», повторивший «подвиг».

10 суток административного ареста, 15 суток ареста — пестрят новостные ленты. И в голову приходит только строчка из старого советского анекдота — «кажется, по всей стране началось».

Если серьезно, с началом СВО поменялись не только общественные настроения, но и, очевидно, переформатировался культурный ландшафт. То, что вчера было не только допустимым, но и модным, сегодня вызывает общественный гнев и карается по закону.

Не секрет, что многие годы культурой в стране «рулила» либеральная интеллигенция — люди, ориентированные на Запад и его ценности. Конкурсы, фестивали, премии, награды — то, что оккупировала «тусовочка», вызывая закономерное раздражение не только патриотического лагеря, но и обывателя.

Хорошо, «тусовочку» мы упразднили или почти упразднили: теперь эти люди давно не в России и несут свою мудрость для достаточно узкой аудитории.

Опасности пуританства

Но пошел, кажется, обратный процесс: теперь от культуры отлучают не за излишне свободные взгляды, а за отсутствие партбилета.

На протяжении 30 лет артисты эстрады скакали по всем федеральным каналам, прикрывая срам перьями и блестками, а то и рыболовной сетью, — и вот объявлена облава на любителей использовать носки не по назначению.

Где, казалось бы, логика? А логика проста: там, где государство начинает регулировать культуру, она неизменно скатывается не только в пропаганду, но и в пуританство.

Фото: t.me/moscowcourts Vacio (Николай Васильев)

Маятник качнулся в обратную сторону — и от всевозможных свобод, либеральных идей мы поехали куда-то в сторону 70-х, в сторону Лещенко и Кобзона, в сторону гладких, причесанных, идеологически выверенных артистов с единственно правильной, выверенной позицией.

Хорошо ли это? Возможно, в сегодняшних условиях — хорошо. Слишком долго культурный ландшафт в стране формировался под тотальным влиянием Запада. Того самого, который сегодня поставляет на линию фронта оружие, из которого убивают парней, выросших на голливудском кино.

Маятник качается

Но, на мой взгляд, следует помнить одну очень важную вещь: сила действия в любых социальных процессах равна силе противодействия. И любое запретительство в итоге порождает социальный взрыв. Маятник качается в обе стороны, и эпоха застоя рано или поздно сменяется 90-ми годами — в широком значении.

И, боюсь, чем больше наездов на культуру мы наблюдаем сегодня — за слова, за носки не на том месте, за противоречие генеральной линии партии, — тем масштабнее будет борьба за свободы.

И застать ее повторно очень не хотелось бы тем, кто помнит уже упомянутые 90-е.

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