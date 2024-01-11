Солист «Щенков» останется под арестом после выступления в одном носке Солист «Щенков» Тесли не смог обжаловать арест после выступления в одном носке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солист группы «Щенки» Максим Моисеев, более известный как Максим Тесли, не смог обжаловать решение суда о своем аресте после выступления в одном носке, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Музыкант останется под стражей до 19 января.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу на постановление Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Максима Моисеева. Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Ранее Тесли раскаялся за «голый» концерт в Санкт-Петербурге. Артист заявил, что выступление в одном носке на половом органе было глупым и неуместным поступком. По его словам, это «накатило на эмоциях».

До этого пользователи Сети обратили внимание на старое фото лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова, на котором он также предстал перед публикой в одном носке на гениталиях. Снимок был опубликован в 2016 году. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что музыканта не нужно наказывать за старые посты. По ее словам, раньше Россия была «другой страной с другими отношениями». Она также подчеркнула, что в творчестве Шнурова есть хорошие и талантливые вещи.