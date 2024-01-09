Солист «Щенков» объяснился за «голый» концерт в одном носке Солист «Щенков» Тесли назвал глупым поступком «голый» концерт в одном носке

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Максим Тесли

Солист группы «Щенки» Максим Моисеев, более известный как Максим Тесли, раскаялся за «голый» концерт в Санкт-Петербурге. Как рассказал музыкант Telegram-каналу «Mash на Мойке», появление на сцене в одном носке на половом органе было глупым и неуместным поступком.

Это абсолютно хаотичный поступок, который, как оказалось, был глупым и неуместным. Ну это все нечаянно произошло. Так, на эмоциях накатило. Ну ничего не планировалось, у нас ничего не планируется никогда на концертах, — заявил Тесли.

Ранее Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал солиста «Щенков» на 10 суток за мелкое хулиганство. Во время заседания Тесли также вручили повестку в военкомат. По некоторым данным, это сделали для постановки артиста на воинский учет и уточнения личной информации.

Актриса Яна Поплавская ранее заявила, что в России необходимо ввести статью «вызов обществу» для хулиганящих в Сети блогеров и музыкантов, после чего подвергать их «забвению» на 15 лет и конфисковывать аккаунты в социальных сетях. Она уверена, что народный суд по отношению к таким публичным личностям будет пострашнее 15 суток административного ареста.