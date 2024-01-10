В Госдуме отреагировали на фото Шнурова в одном носке в 2016 году Депутат Драпеко призвала не наказывать музыкантов за прошлые поступки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Подъем» призвала не наказывать лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за фото в одном носке, опубликованное в 2016 году. По ее словам, раньше Россия была «другой страной с другими отношениями». Драпеко также отметила, что в творчестве Шнурова есть «очень талантливые вещи».

За старые посты, я считаю, не надо наказывать никого. Мало ли что когда было. Поэтому я считаю, что со Шнуровым не надо так. Тем более что у него действительно есть очень талантливые вещи, хорошие. Была другая страна и другие отношения, сейчас все поменялось. Все, кто поменяются со страной, — с нами, а поминать старое не будем, — отметила депутат.

Комментируя ситуацию с солистом рок-группы «Щенки» Максимом Тесли (Моисеевым), арестованным на 10 суток за выступление в одном носке на гениталиях, Драпеко подчеркнула, что за новые случаи нарушителей следует отправлять на перевоспитание в армию. Она назвала хайпующих на сиюминутной славе артистов идиотами.

Дураки они, абсолютные идиоты. Они пытаются схватить хайп на сиюминутной ситуации. Если бы он вышел одетый, может, никто бы не обратил внимания на его исполнение. А теперь все издания повторяют его фамилию. Я считаю, что самое лучшее — назначить ему наказание за оскорбление общественной нравственности, а еще лучше — отправить его воевать, в армию на перевоспитание, — отметила она.

Ранее Драпеко заявила, что не разделяет жестких убеждений актрисы Марии Шукшиной, которая обвинила народного артиста России Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По словам депутата, не нужно «накачивать» общество таким негативом.