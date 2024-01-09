«Это уже перебор»: депутат о резких заявлениях Шукшиной против Киркорова Драпеко назвала перебором обвинения Шукшиной против Киркорова из-за песни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила в беседе с NEWS.ru, что не разделяет жестких убеждений актрисы Марии Шукшиной, которая обвинила народного артиста России Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По словам депутата, не нужно «накачивать» общество таким негативом, это уже перебор.

На мой взгляд, Мария Шукшина очень сурова. Я не разделяю ее жестких убеждений. В нашей законодательной базе нет ущемления граждан, в том числе и представителей нетрадиционной ориентации, если они не пропагандируют свой образ жизни. И текст данной песни я бы не стала рассматривать с этой точки зрения и тем более называть это гимном ЛГБТ. Скоро, видимо, запретят даже шутить про свое тело. При советской власти нельзя было употреблять слово «колбаса» в газетах. Неужели теперь части тела упоминать нельзя будет? — высказалась Драпеко.

Ранее Шукшина заявила, что Киркоров вместе с певицей Жасмин спел во время одного из концертов песню в поддержку ЛГБТ. Она опубликовала видео, на котором артист исполняет композицию со словами: «Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу...». По мнению актрисы, это является «вопиющим фактом» нарушения закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России.